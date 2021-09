Beach Soccer. Europei, l’ Italia è Bronzo: battuta la Spagna

Gori cala il poker: grande prova di carattere

(DIRE) Roma, 12 set. – L’Italia del beach soccer chiude al terzo posto gli Europei disputati in Portogallo. Gli uomini del Ct Emiliano Del Duca si sono infatti imposti sulla Spagna per 5-3. Mattatore di giornata Gabriele Gori, autore di quattro gol. “Una grande prova di carattere- ha affermato il bomber di Viareggio- in una competizione che ci ha visto battere la Spagna, la Svizzera e l’Ucraina e, purtroppo, concedere un terzo tempo al Portogallo, che ci ha poi tirato fuori dalla finale. Il terzo posto è un risultato importante, che ci rende ancora più consapevoli del nostro valore e ci dà la spinta a continuare il nostro percorso”. L’altro gol per l’Italia lo ha segnato Simone Marinai. Soddisfatto del risultato finale anche Del Duca: “Una reazione era quello che volevo vedere. Sono felice per il terzo posto, abbiamo iniziato un nuovo percorso e cominciarlo con una medaglia di bronzo in un campionato europeo, era importante. Certo, un pizzico di rammarico resta perché in tutto il torneo abbiamo sbagliato 4 minuti del terzo tempo contro il Portogallo, e, per questo, siamo stati puniti. Però, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto e abbiamo dato inizio a un nuovo percorso che sarà sicuramente vincente. Una nuova alba della Nazionale di beach soccer”. (Com/Mad/ Dire) 18:14 12-09-21