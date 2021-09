Giuliana Barberi (OP) a “Donne che fanno la differenza” per parlare anche di pari opportunità

Si è tenuto nella serata dell’11.9.21, nel prestigioso sito della Sala Le Cisterne in Gioia Tauro, l’evento su “Donne che fanno la differenza” con la presentazione del Libro dell’On.le Lella Golfo. L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Suo Coordinamento provinciale guidato da Daniela Iannì.

Alla presenza delle Autorità, di un numeroso pubblico e delle prestigiose relatrici con la moderazione di Emilia Condarelli e le conclusioni di Lella Golfo, è intervenuta Giuliana Barberi, candidata al Consiglio Regionale della Calabria.

La Barberi nella sua relazione, ha affrontato, proprio traendo spunto dal contenuto del bellissimo libro di Lella Golfo, le tematiche delle pari opportunità ad ampio raggio. L’Avv.ta Barberi ricopre, infatti cariche istituzionali apicali nelle pari opportunità forensi sia nel Distretto di Reggio Calabria che della Regione Calabria e nazionali presso il Consiglio Nazionale Forense. Partendo, quindi, dalla disamina delle discriminazioni di genere nel mondo professionale e del lavoro, ha esposto una disamina della Legge 120/11, appunto Legge Golfo-Mosca, con particolare riguardo alla composizione degli Organi di amministrazione e controllo selle Societa’ con azioni quotate e delle Societa’ a controllo pubblico, rappresentando anche l’importante lavoro svolto proprio in questa direzione dal CNF con il gruppo di lavoro P.O. coordinato dalla Collega Laura De Biase. La Barberi non ha mancato di parlare della sua recente esperienza quale Vicepresidente della piu’ importante Societa’ in house della Regione Calabria, la Finanziaria Regionale Fincalabra, e del suo incarico, sino a giugno 2021, quale unica donna componente il Direttivo Nazionale di ANFIR, l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali Italiane di cui e’ stata anche Socia fondatrice. Ilustrando, pertanto, anche i progressi e i risultati virtuosi conseguiti in tali impegnativi contesti istituzionali.

Il messaggio dell’evento della Fondazione Bellisario assume ancor piu’ significato in questa attuale competizione elettorale in Calabria, che vede per la prima volta al voto gli elettori calabresi con la doppia preferenza di genere. Sperando che questo sia utile strumento proprio per conseguire una maggiore presenza femminile nell’Assise Regionale Calabrese. L’Avv.ta Barberi in conclusione ha auspicato che vengano messi in campo laboratori di idee ed azioni per contribuire al cambiamento della Societa’ nella direzione di un percorso positivo e vincente dedicato alle Donne, perche’ diventino sempre piu’ protagoniste della loro vita personale e professionale ed affinche’ sappiano fare la differenza in ogni contesto apicale e istituzionale.

