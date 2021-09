Migranti. Gasparri: Draghi dia il via al tavolo di maggioranza sul tema

(DIRE) Roma, 12 Set. – “Forza Italia ha chiesto da tempo la riunione di un tavolo di maggioranza, con rappresentanti del governo e delle forze politiche, sul tema immigrazione. Gli sbarchi che proseguono, i fatti di violenza che si registrano sul territorio, impongono una stretta. Abbiamo proposte concrete sul piano internazionale e sul piano interno e riteniamo che l’azione del governo debba essere molto più severa. Non vogliamo alimentare polemiche ma esigiamo un confronto. Draghi si muova e dia l’immediato via a un confronto che serva a bloccare gli ingressi in Italia, imponga ai Paesi del Nordafrica una condotta ben diversa, consenta di distinguere le azioni umanitarie per chi ha collaborato con il mondo occidentale in Afghanistan dalla resa all’invasione di clandestini. Un tavolo subito per agire con maggiore fermezza”. Così il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Com/Uct/ Dire) 16:27 12-09-21