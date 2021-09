Rimini. Bignami (FdI): Fallimento politiche accoglienza indiscriminata

(DIRE) Roma, 12 Set. – “Quanto avvenuto a Rimini dimostra ancora una volta il fallimento delle politiche di accoglienza indiscriminata alimentata da una sinistra ipocrita che ora invoca rigore dopo aver contribuito a creare il problema. Perchè il problema non sono solo queste migliaia di disperati che vagano per l’Italia dopo essere stata attirati da miraggi inesistenti di benessere e ricchezza. Il problema sono le scelte di chi, dai propri salotti buoni, continua a propugnare accoglienza indiscriminata di disperati che vengono in Italia senza controllo e regolamentazione, consapevoli che tanto il prezzo lo pagano le persone normali, che vivono la vita di tutti i giorni. Il Ministro Lamorgese dica immediatamente chi sia questo soggetto, quando è arrivato in Italia e come sia possibile che persone di cosi elevata pericolosità, non siano sottoposte a controlli preventivi. Per una volta risponda, se non alla sua coscienza, a chi è stato colpito da questo dramma e a cui noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia. (Vid/ Dire) 09:26 12-09-21