Scuola. Bernini (FI): I problemi restano, ma riapertura protetta dai vaccini

(DIRE) Roma, 12 Set. – “Riparte la scuola, e ai tempi del Covid per l’Italia è la sfida delle sfide, perché un terzo anno a singhiozzo significherebbe sacrificare il patrimonio educativo di una generazione di studenti, sancendo il fallimento dell’intero sistema Paese. Rispetto all’estate dei banchi a rotelle molto è stato fatto, con più pragmatismo e facendo tesoro degli errori passati. Ma non siamo passati dall’inferno al paradiso, nonostante l’impegno del ministro a limitare la Dad alle classi con casi di contagio: giungono già, infatti, segnalazioni di scuole in cui domani una parte degli studenti sarà in didattica a distanza perché mancano gli spazi, e altre costrette a partire con l’orario ridotto per cattedre ancora scoperte. Problemi annosi, ma che potevano essere prevenuti, così come la decisione del Green Pass obbligatorio doveva essere più tempestiva: ci affidiamo al successo della Super App e soprattutto ai vaccini, col 93 per cento del personale che ha fatto almeno una dose e con i giovani che stanno dando una grande lezione di responsabilità ai cattivi maestri che quest’anno non saranno fortunatamente in cattedra”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 19:47 12-09-21