Valle d’Aosta. Trovato morto escursionista nel Vallone Clavalité

(DIRE) Fénis (Aosta), 12 set. – Un escursionista straniero è stato trovato morto, alle prime luci dell’alba, nei pressi del lago Lavodilec, nella Val Clavalité, sopra Fénis. Probabilmente è caduto in in dirupo. L’allarme era scattato ieri, a seguito del suo mancato rientro, e le ricerche condotte dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia condotte nella notte non avevano dato esito. L’individuazione del corpo è avvenuta questa mattina, grazie ad un sorvolo della zona in elicottero. (Pma/ Dire) 09:53 12-09-21 (foto di rpertorio)