Biella, recuperato un pilota caduto col parapendio in un bosco

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Torrazzo per soccorrere un parapendista caduto nel fitto del bosco dopo aver perso il controllo della vela. I Vigili del Fuoco hanno recuperato lo sfortunato pilota anche con l’ausilio del personale SAF 2B (SAF, Spelo Alpino Fluviale) a bordo dell’Elicottero VF. Sul posto, presente la squadra dei Vigli del Fuoco della sede centrale con personale SAF e una pattuglia di Carabinieri. L’uomo è stato recuperato indenne, non ha avuto bisogno di cure, ed è rientrato insieme agli amici.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74922