Coronavirus, Bangladesh: dopo 18 mesi, riaprono le scuole di ogni ordine e grado

08:51 – Dopo 543 giorni di chiusura dovuta alle restrizioni per limitare l’aumento dei contagi da Coronavirus, il Bangladesh riapre le scuole, una delle chiusure più lunghe al Mondo. Gli studenti hanno dovuto indossare la mascherina, igienizzare le mani e misurare la temperatura all’ingresso e mantenere il distanziamento sociale per tutta la durata delle lezioni. In un Paese con scarsa connettività e accessibilità ad internet, l’apprendimento a distanza ha accentuato le disuguaglianze. Gli istituti del Bangladesh hanno deciso di festeggiare il ritorno in aula decorando l’edificio scolastico con palloncini e nastri, scrive AL-JAZEERA, oppure con fiori e caramelle. Il ministro dell’Istruzione Dipu Moni ha dichiarato: “Gli studenti dalla prima alla quarta elementare e dalla sesta alla nona classe frequenteranno le lezioni una volta alla settimana per un periodo iniziale di tre settimane“. Al contrario, frequenteranno le lezioni ogni giorno coloro i quali dovranno sostenere gli esami a fine anno. (cit. AL-JAZEERA)

SM