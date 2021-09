Liberate Kiska, l’ultima orca tenuta in cattività in Canada

Il mammifero è stato filmato mentre sbatte batte ripetutamente la testa contro il muro di cemento della vasca

Le immagini stanno facendo il giro del web. Un’orca di un parco acquatico dell’Ontario, in Canada, è stata filmata il 4 settembre mentre colpisce ripetutamente la parete di vetro e cemento della vasca dove è stata in cattività per decenni. Le immagini sono state condivise l’8 settembre da Phil Demers, un ex addestratore di quella struttura, il quale assicura che si tratta di un comportamento “pericoloso e autodistruttivo” che mostra quanto sia “angosciato” il cetaceo. Kiska, come è conosciuta questa bellissima orca, è l’ultima sopravvissuta del parco MarineLand e il video è stato filmato il 4 settembre da un gruppo di attivisti per i diritti degli animali, afferma Demers. Il Whale Sanctuary Project, che lavora per un santuario costiero per balene e delfini in cattività, assicura che Kiska è la “balena più sola del mondo”, poiché è rimasta sola dal 2011 dopo la morte dei suoi compagni, compresi i suoi cinque piccoli. Le immagini drammatiche, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, documentano la disperazione di un’orca che, detenuta in un parco marino canadese, sbatte ripetutamente e violentemente la testa contro le pareti di vetro della piccola vasca dove vive sola. Sì perché ormai da tempo, l’anziana Kiska è stata “pensionata” dalla direzione del MarineLand, il parco divertimenti canadese di Niagara Falls. Così, sola e disperata, alla vecchia Kiska che non prende più nemmeno parte agli spettacoli, non rimane altro da fare che girare in tondo come un pesce rosso in una boccia di vetro o rimanere assolutamente ferma per interminabili minuti a fissare le pareti della sua tinozza. Ecco il video straziante e inquietante di Kiska, l’orca solitaria del MarineLand: https://www.itemfix.com/v?t=76tfaf

C.S. “Sportello dei Diritti