Miss Italia continua…il 13 Settembre con l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza Calabria

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista per il concorso di bellezza più importante d’Italia al suo settimo anno consecutivo, prosegue l’itinerante cammino della kermesse, arrivando questa volta nella suggestiva cornice dell’anfiteatro Arena dello Stretto di Reggio Calabria dove, il 13 Settembre alle 21:30 circa, verrà eletta Miss Rocchetta Bellezza Calabria; la quale accederà di diritto alle pre-finali nazionali di Miss Italia. “Siamo orgogliosi e onorati di organizzare questa selezione regionale di Miss Italia nella splendida location dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria”. – commentano gli agenti regionali – “Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale e soprattutto l’assessore Mario Cardia, per la sensibilità dimostrata nell’aver fortemente voluto la realizzazione della manifestazione. Il concorso è quasi giunto al termine, abbiamo avuto durante la stagione qualche difficoltà legata alla pandemia, ma ciò non ha arrestato la nostra voglia di portare bellezza e valorizzare i territori calabresi”. L’evento sarà condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, arricchito dal corpo di ballo a cura di Lia Molinaro, con la partecipazione straordinaria inoltre della società Ginnastica ritmica Gebbione di Reggio Calabria di Rosa Cristiano, oltre a un importante messaggio di sensibilizzazione sociale #ilgiornodopo. Reggio Calabria, primo comune per popolazione e unica città metropolitana calabrese, è capofila della così detta Grande Reggio e, insieme all’area di Messina, rappresenta il cuore dell’area metropolitana dello Stretto. La Rhegion è una delle più antiche colonie greche fondate in Italia meridionale verso la metà dell’VIII secolo a.C., da genti calcideniche e messeniche. Verso il V secolo Reggio raggiunse una notevole importanza politica e sociale sotto il governo di Anassila, la quale arrivò a controllare entrambe le sponde dello stretto. Di ciò ne godette dunque la polis, ottenendo un pregio artistico – culturale grazie alla scuola filosofica pitagorica, oltre a quella di scultura e poesia. A Reggio ha sede inoltre il museo archeologico nazionale, nel cui interno sono conservate collezioni di reperti della Magna Grecia e i Bronzi di Riace, diventati tra i suoi simboli più identificativi. L’Arena dello Stretto invece, o Arena Senatore Ciccio Franco, è un teatro di costruzione moderna e a imitazione degli antichi spazi scenici greci. Si trova sul lungomare Falcomatà dove, prima del terremoto del 1908, sorgeva il Molo di Porto Salvo. Rispettando dunque la tradizione del teatro antico, la struttura offre una larga e vasta vista panoramica dello Stretto di Messina. Sul finire del teatro il Cippo Marmoreo inaugurato nel maggio 1932 e la statua di Athena Promachos, la dea combattente a difesa della città di Reggio, scolpita dal messinese Bonfiglio. Per chi non potrà essere presente alla serata, ricordiamo l’appuntamento in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Miss Italia Calabria.