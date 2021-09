Roma. Incidente in zona Trionfale, morto un centauro di 43 anni

(DIRE) Roma, 13 Set. – Un uomo di 43 anni, italiano, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Trionfale, incrocio con via Giovan Battista Audifredi, a Roma. È successo alle 8 circa. Nello scontro con un’auto, l’uomo che era alla guida di una moto ha perso la vita. Il conducente dell’auto, un uomo di 34 anni di nazionalità moldava, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea per gli esami di rito. In corso da parte della Polizia Locale del XIV Gruppo Monte Mario, gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Ago/ Dire) 14:56 13-09-21