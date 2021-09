Antonio Marziale (FdI) incontra i giovani

Domani 15 Settembre Antonio Marziale, candidato al Consiglio Regionale della Calabria con Fratelli d’Italia, incontra i giovani del Circolo “Giorgio Almirante” di Gioventù Nazionale Reggio Calabria. L’ex Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, colloquierà col Presidente del suddetto circolo Bernardino Cordova, al fine di recepire le istanze dei giovani in merito alla situazione attuale in cui versa la città Metropolitana di Reggio Calabria. Riavvicinare i giovani alla politica, alla buona politica, è uno degli obiettivi che si propone Antonio Marziale. Bernardino Cordova è un giovane studente universitario impegnato con Fratelli d’Italia, nello specifico con Gioventù Nazionale. Ha iniziato il suo percorso politico nel 2014, ed ha ricoperto il suo primo incarico nel 2017 da coordinatore cittadino del movimento giovanile “Patria”. L’incontro avverrà alle ore 10.30, presso la segreteria politica di Antonio Marziale, in via De Nava numero 84 (di fronte alla farmacia) sarà tramesso inoltre, come sempre, sulla pagina Facebook del candidato e sarà moderato dal giornalista Fabrizio Pace.