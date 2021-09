Vino. Ferrazzi (PD): abbiamo 2 mesi per opporci a prosek

Tuteliamo il Made in Italy

(DIRE) Roma, 14 Set. – “La Commissione europea ha soltanto deciso, per ora, di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale la richiesta di registrazione della menzione tradizionale di ‘Prosek’ della Croazia, ma abbiamo due mesi per opporci. E’ fondamentale per la tutela della nostra produzione del Prosecco della Marca trevigiana che questa omonimia venga rifiutata, visto che può indurre in errore il consumatore e intende chiaramente sfruttare il successo sul mercato di un marchio prestigioso del Made in Italy. Dobbiamo fare fronte comunque per evitare che la Commissione europea danneggi l’Italia, anche perché il riconoscimento del Prosek potrebbe dare la stura a quello di tutta una serie di prodotti che si richiamano ai nostri, ma che non sono italiani. Dobbiamo tutelare la qualità e l’eccellenza del Made in Italy. Continuiamo con il prezioso lavoro che sta svolgendo il nostro europarlamentare Paolo De Castro”. Lo dice il senatore del Pd eletto in Veneto Andrea Ferrazzi, capogruppo in commissione Ambiente, che ricorda anche come “le Colline del Prosecco sono diventate di recente patrimonio dell’Unesco. Non possiamo accettare che un marchio prestigioso e riconoscibile nel mondo venga associato ad un altro, non italiano”. (Com/Pol/ Dire) 21:28 14-09-21