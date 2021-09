Calabria. Di Maio a Reggio Calabria il 17 Settembre

(DIRE) Reggio Calabria, 15 Set. – “Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà nel tardo pomeriggio di venerdì prossimo a Reggio Calabria per sostenere i candidati consiglieri del Movimento 5stelle e l’aspirante presidente della coalizione di centrosinistra Amalia Bruni in vista delle regionali del 3 e 4 ottobre”. Così il coordinatore regionale per la campagna elettorale e deputato del M5s Massimo Misiti. “Di Maio – prosegue – arriverà nella città dello Stretto per le 18, ad attenderlo una delegazione del movimento che lo condurrà alla Camera di Commercio. L’incontro, previsto per le 19, sarà un momento di conoscenza e riflessione con gli imprenditori calabresi del settore dell’export”. (Com/Mav/Dire) 15:40 15-09-21