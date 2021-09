Covid. OMS: 4 mln di casi 6-12 Settembre, primo calo in 2 mesi

Diminuisce anche il numero dei decessi: 62mila nuove morti

(DIRE) Roma, 15 Set. – Nel periodo compreso tra il 6 e il 12 settembre 2021 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) segnala 4 milioni di nuovi casi di Covid-19 a livello globale. Nel report settimanale relativo all’andamento della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2, l’Oms sottolinea che si tratta del “primo calo sostanziale dei casi settimanali in più di due mesi”. Il documento precisa inoltre che “in tutte le regioni è presente un calo dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente” e riporta che “anche il numero di decessi segnalati a livello globale nell’ultima settimana è diminuito rispetto alla scorsa settimana, con poco più di 62mila nuove morti”. In dettaglio, “nella regione africana si registra un aumento del numero di decessi settimanali pari al 7%, mentre nella regione del sud-est asiatico si segnala la diminuzione maggiore (20%)”. Soffermandosi sulle regioni dell’America e del Mediterraneo orientale, il report mette in luce diminuzioni leggermente inferiori, rispettivamente del 9% e del 6%, mentre il numero di decessi segnalati nelle regioni dell’Europa e del Pacifico occidentale è in linea con quello della scorsa settimana. (Fde/ Dire) 12:25 15-09-21