Alle 8.50 del 15 Settembre due squadre VVF.F del comando sono intervenute in autostrada A14 al km 72 Nord, per un incidente stradale avvenuto tra un autovettura e un mezzo pesante. I Vigili del Fuoco in collaborazione con i sanitari del 118, giunti con due ambulanze e elimedica, hanno provveduto ad estrarre due passeggeri dalla vettura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74973