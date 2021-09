Giappone. Tokyo, smartphone gratis ad anziani per alfabetizzazione digitale

(DIRE) Tokyo, 15 Set. – Il distretto di Shibuya, a Tokyo, ha dato il via ad un esperimento volto a valutare gli strumenti più adatti per accelerare il processo di digitalizzazione delle persone, partendo dalla categoria degli anziani, ritenuta più svantaggiata in questo percorso che impegnerà il paese nel prossimo futuro. Cedendo per due anni degli smartphone in prestito gratuito ad un campione di 1.700 residenti anziani over 65, l’amministrazione locale intende comprendere se opzioni come questa siano in grado di ridurre il divario nell’alfabetizzazione digitale tra generazioni, in un momento in cui la pandemia ha creato una accelerazione nell’uso delle tecnologie anche per la gestione della vita quotidiana. Gli smartphone, dotati di applicazioni di uso comune in messaggistica e videochiamate, acquisti online, gestione delle emergenze legate ai disastri naturali e accesso a informazioni per la vita quotidiana, saranno affiancati da un call center messo a disposizione delle persone per rispendere a domande e da un ciclo di seminari formativi. (Jief/Dire) 08:59 15-09-21