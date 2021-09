Giuseppe Capitolino sarà uno dei concorrenti di “Voglio essere un mago”, nuovo programma di Rai 2

Giuseppe Capitolino sarà uno dei concorrenti del nuovo programma di Rai 2 “Voglio essere un mago” che andrà in onda martedì 21 settembre in prima serata. Il talent show italiano, il primo dedicato all’arte della magia, avrà come protagonisti 12 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che all’interno di un suggestivo castello sull’appennino bolognese dovranno guadagnarsi il Diploma di Mago.

Come si legge nel format del programma i partecipanti saranno divisi in 3 gruppi e dovranno seguire lezioni di magia tenute da professionisti dell’illusione, affrontare sfide mozzafiato e superare una serie di esami di sbarramento per evitare di essere bocciati e di dover abbandonare la scuola. Il tutto verrà narrato dal mago Silvan.

Giuseppe Capitolino, 15 anni, vive a Cleto, un paesino in provincia di Cosenza, e frequenta il liceo scientifico di Amantea. E’ un ragazzo sicuro di sé che crede molto in quello che fa. Si è appassionato alla magia fin da piccolo, da quando gli regalarono il kit 40 giochi di magia in scatola. Oltre la magia, che è la sua passione principale, ha molti interessi sportivi: snowboard, surf, skate, equitazione e calisthenics, che pratica costantemente insieme agli amici.

