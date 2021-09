Nucleare. Moratti: se verde e sicuro, buona cosa per l’Italia

Vicepresidente Lombardia: ‘Troppo dipendenti dall’estero’

(DIRE) Milano, 15 Set. – “Un nucleare verde, sicuro, credo sarebbe una buona cosa, non solo per la Lombardia ma per l’Italia”. La vicepresidente Letizia Moratti commenta con queste parole a Sky Tg24 la dichiarazione del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha ipotizzato la costruzione di una centrale nucleare in Lombardia. “Il nucleare- spiega Moratti- ha fatto grandissimi passi avanti”. Per l’Assessore al Welfare utilizzarlo potrebbe essere anche “un modo per non pagare bollette che continuano a crescere”. Secondo la vicepresidente “siamo troppo dipendenti dall’estero per importare energia”. (Iaz/ Dire) 11:47 15-09-21