Baseball. Europei, l’Italia in semifinale: battuta la Croazia

(DIRE) Roma, 16 Set. – L’Italia rispetta il pronostico, batte la Croazia 8-5 a Settimo Torinese e vola in semifinale all’Europeo di baseball ‘Piemonte 2021’, ma ci sono voluti nove inning appassionanti per far festeggiare la Nazionale di Mike Piazza, che alla resa dei conti, hanno staccato il pass per la gara di venerdì ad Avigliana grazie alle battute fuoricampo di Dario Pizzano e Vito Friscia che all’ottavo hanno portato gli azzurri sull’8-2 prima dell’ultimo insidioso attacco avversario, che ha prodotto tre punti, ma senza far rischiare nulla a Mineo e compagni, ormai con un piede e mezzo alla gara del ‘Giovanni Paolo II’. “Sono orgoglioso di questa squadra- è il commento del manager Mike Piazza- la Croazia ha giocato una bella partita. Ci sono stati degli episodi controversi, ma noi non abbiamo mollato, rimanendo concentrati, giocando con intelligenza e pazienza. Per l’Italia è stato un bel test. Complimenti ai mio pitching coach Vince Horsmann che ha dato tranquillità a tutti i lanciatori. Chi lancia venerdì? Ci stiamo pensando”. Per il vicepresidente Fibs, Gigi Mignola, è “comprensibile una cerca tensione visto che in queste gare o si vince o si perde. Siamo una buona squadra e possiamo giocarcela con tutti. Nei momenti topici siamo venuti fuori con grande classe. Questa gara ci prepara mentalmente per i prossimi impegni. La Croazia ha dimostrato che questo è un Europeo da non sottovalutare”. Infine Maurizio Andretta, per il quale “è stata una partita segnata da episodi nervosi, quando sono salito sul monte ho provato un po’ di emozione, ma poi mi sono sciolto e grazie a Crepaldi abbiamo chiuso l’inning senza punti. La squadra è stata sempre in partita, nonostante due decisioni che ci hanno innervosito, ma il momento più importante del match sono stati i fuoricampo di Pizzano e Friscia. Per la semifinale dobbiamo continuare così”. (Res/ Dire) 20:02 16-09-21