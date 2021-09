Fisco. Corte UE boccia Italia su esenzione accise barche

(DIRE) Bruxelles, 16 Set. – “L’Italia ha violato il diritto dell’Unione esentando dall’accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate e utilizzate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali”. È quanto stabilito dalla Corte Europa in una sentenza pubblicata oggi. “Il fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisca un’attività commerciale per il soggetto che mette tale imbarcazione a disposizione di terzi non giustifica l’esenzione fiscale di cui trattasi” si legge nella sentenza. Nello specifico, per la Corte l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96 che “mira a promuovere il buon funzionamento del mercato interno armonizzando i livelli di tassazione dell’energia” applicati dagli Stati membri. (Pis/ Dire) 11:37 16-09-21