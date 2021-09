Green Pass. Bernini (FI): Giusto estenderlo ai parlamentari

(DIRE) Roma, 16 Set. – “In coerenza con la posizione costantemente tenuta da Forza Italia sulle norme anti-Covid, non possiamo che essere favorevoli all’obbligo del Green Pass esteso anche ai parlamentari. Quando c’è in gioco l’interesse nazionale – e la sicurezza sanitaria vi rientra a pieno titolo – i rappresentanti delle istituzioni hanno un dovere rafforzato di rispettare le leggi, senza ripararsi dietro lo scudo dell’autodichiarazione. Dobbiamo stare in prima fila a dare il buon esempio”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 19:16 16-09-21