Green pass. Salvini: Tamponi gratuiti per tutti i lavoratori

(DIRE) Roma, 16 Set. – “In questi minuti ci stiamo battendo in Parlamento per garantire il diritto alla salute e il diritto al lavoro per tutti”. E questo “vuol dire garantire il vaccino a tutti quelli che vogliono e possono vaccinarsi, ma vuol dire anche garantire dei tamponi gratuiti per tutti quegli operai, poliziotti, insegnanti, lavoratrici e lavoratori che ancora non sono vaccinati e che non possono essere rinchiusi in cantina. Il lavoro è sacro e ogni posto va salvato. Il vaccino è una via, il tampone è l’altra via, quindi equilibrio: salute e lavoro”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Rosarno (Reggio Calabria). (Vid/ Dire) 12:14 16-09-21