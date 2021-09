Macerata, incidente stradale a Urbisaglia

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 10 del 16 Settembre nel comune di Urbisaglia, lungo la SP 78, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura. La squadra giunta sul posto ha estratto il conducente rimasto all’interno dell’abitacolo. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto è finita contro una pianta ai bordi della carreggiata, ribaltandosi. Il conducente è stato preso in cura dal 118 e trasportato all’ospedale di Ancona in eliambulanza. Sul posto presenti posto anche i Carabinieri e personale Anas.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75010