Africa, Zimbabwe: agricoltura a rischio tra siccità, cicloni e tempeste tropicali

08:59 – Lo Zimbabwe orientale si riempì, un decennio fa, di migranti attratti “dalle abbondanti piogge della regione, dai terreni fertili e dai buoni pascoli per il bestiame“, scrive AL-JAZEERA, provenienti dalle aree più aride dell’Africa. Oggi la regione delle Highlands orientali non è più così fertile, per via dell’arrivo di piogge tropicali e dei cicloni. Negli ultimi anni, le Highlands hanno subito il ciclone Idai nel 2019, la tempesta tropicale Chalane nel 2020 e il ciclone Eloise nel 2021, che hanno prodotto ingenti danni e vittime in tutta la regione e sembrano aumentare di forza ogni anno. Il Governo dello Zimbabwe ha ricostruito le strade principali e aiutato alcuni coloni a ricostruire le abitazioni, lasciando distrutte quelle dei “coloni illegali”, ovvero i migranti. Lo Zimbabwe non riconosce, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il “rifugiato ambientale”, colui il quale va via dalla propria casa per trovare terreni più fertili; le autorità accettano solamente i rifugiati per eventi climatici estremi. Dunque al primo gruppo il Governo locale non concederà alcun tipo di sovvenzioni statali. Le nuove sfide metereologiche e le leggi statali, obbligano molti abitanti a rimettersi in marcia alla ricerca di terreni più fertili in altre aree dell’Africa. (cit. AL-JAZEERA)

SM