Berlusconi. Labriola (FI): certi magistrati hanno toccato davvero il fondo

"La richiesta di una perizia psichiatrica per Silvio Berlusconi è a dir poco assurda, fuori dalla realtà, e ancora una volta evidenzia il tritacarne in cui è finito il Presidente: 28 anni di stalking giudiziario e 90 processi. Una volta per tutte, basta con la persecuzione giudiziaria nei confronti di Silvio Berlusconi, basta con i tentativi di ucciderlo politicamente con mezzucci che creano solo indignazione. Certi magistrati, questa volta, hanno toccato veramente il fondo. Giù le mani dal Presidente Berlusconi!". Lo scrive in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia