Covid. In Italia Rt in calo a 0,85, diminuisce incidenza da 64 a 54

(DIRE) Roma, 17 Set. – “Nel periodo compreso tra il 25 agosto e il 7 settembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,83 – 0,95), al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente”. È quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. “Si osserva una diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità- prosegue il report- basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021 vs Rt=0,90 (0,86-0,94) al 31/8/2021). La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità”. È quindi “in diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 54 per 100.000 abitanti (06/09/2021-12/09/2021) vs 64 per 100.000 abitanti (30/08/2021-5/09/2021)” e l’incidenza “rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti- aggiungono gli esperti- che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti”. (Cds/Dire) 09:48 17-09-21