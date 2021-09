Discoteche: Grassi (FIEPET), bene ministro Giorgetti. Ora decidere presto riaperture, le imprese aspettano risposte certe e serie

“Bene che il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti abbia riportato l’attenzione sulla riapertura delle discoteche in cabina di regia del Governo a Palazzo Chigi. Ora bisogna decidere in fretta, il comparto è in profonda crisi”. E’ quanto afferma Filippo Grassi, responsabile nazionale del comparto discoteche di Fiepet Confesercenti. “E’ ora di far ripartire l’unico settore chiuso ormai da 20 mesi – sottolinea – una situazione di pesante stallo che ha inciso drammaticamente sulla fiducia degli imprenditori, che hanno investito per mettere in sicurezza i locali ma senza alcun risultato purtroppo. È inaccettabile che, nonostante l’introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro, le discoteche restino ancora chiuse. Un divertimento sano e controllato è a favore della salute pubblica, negarlo invece favorisce sempre più l’abusivismo. Le imprese aspettano risposte certe e serie, una volta per tutte”.