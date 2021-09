Effetto Coronavirus: straordinaria evoluzione tecnologica in un solo anno

10:08 – La pandemia di Coronavirus ha devasto il Pianeta, bloccando la vita umana, ma non le innovazioni tecnologiche che si sono susseguite durante l’anno. Hanno avuto slancio mascherine di ogni forma, colore e tecnologia, webcam con risoluzioni sempre più elevate e disinfettanti sempre più efficaci. A queste innovazioni si aggiungono le piattaforme on line per le videochiamate e le video conferenze, diventate ormai un must della quotidianità, che compiono aggiornamenti quotidianamente per migliorare la qualità del servizio. I disinfettanti stanno subendo un’evoluzione, diventando anche a ultravioletti per poter pulire e igienizzare telefoni, gadget e superfici. I Big della Tecnologia hanno già messo in commercio nuove mascherine ultra tecnologiche, che permettono di telefonare, grazie al microfono integrato, a depurare l’aria o a tracciare i contatti. Nella corsa all’innovazione tecnologica non poteva mancare la moda, infatti alcuni stilisti stanno studiando abiti per il distanziamento sociale, è già in commercio un maglione che suona se non viene mantenuta la distanza di sicurezza. Facebook e Ray-Ban hanno prodotto nuovi occhiali tecnologici che, tra le altre cose, permettono di fare brevi video ad alta risoluzione. Non è rimasta indietro neanche la tecnologia dei computer portatili, diventati un oggetto indispensabile per la vita lavorativa, che sono sempre più freddi e le batterie durano molto più a lungo. Le nuove avanguardie hanno portato la tecnologia verso il futuro rendendola indispensabile per la vita di tutti i giorni. Presto arriveranno anche le visite mediche e sportive virtuali, oltre a nuove piattaforme di streaming online e e-commerce. (cit. MILANOFINANZA)

