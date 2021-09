Indonesia, Jakarta: vittoria in causa contro inquinamento dell’aria

09:24 – Ha avuto fine una storica “causa di cittadinanza” di Jakarta, capitale dell’Indonesia, in cui veniva accusato il presidente Joko Widodo assieme ad alcuni funzionari, secondo AL-JAZEERA, di “non aver protetto i residenti dall’inquinamento atmosferico debilitante“. Jakarta è tra le città più inquinate al Mondo, ogni anno muoiono circa 7.000 persone prematuramente e le cifre sono in continuo aumento, per tanto nel Luglio 2019 venne presentata la causa da 32 querelanti. Il verdetto del giudice è stato letto in forma telematica per via delle restrizioni dovute alla diffusione del Coronavirus, ed “ha assegnato una vittoria parziale ai querelanti“. Secondo i giudici, “gli imputati avevano la responsabilità di controllare l’inquinamento atmosferico di Jakarta“, commettendo così un atto illecito, tuttavia tale azione non è stata considerata una violazione dei diritti umani. I giudici hanno infine evidenziato come anche il Ministero della Salute ha avuto la sua parte di responsabilità, in quanto avrebbe dovuto comunicare “i rischi per la salute dovuti all’inquinamento atmosferico“. Il verdetto è stato un piccolo passo verso il miglioramento dello stile di vita a Jakarta, in particolare gli imputati sono stati obbligati a “garantire che l’aria di Jakarta sia conforme agli standard di qualità dell’aria e a formulare un piano d’azione per controllare l’inquinamento atmosferico“. Infine il giudice supremo ha ordinato l’installazione di nuove apparecchiature e l’implementazione dei teste per controllare e raccogliere i dati sulla qualità dell’aria della città. (cit. AL-JAZEERA)

SM