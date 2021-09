‘Agli altri lo toglierei dalla mattina alla sera’

(DIRE) Genova, 17 Set. – “Il reddito di cittadinanza lo lascerei solo a chi non può lavorare, ai disabili. Ma siccome il reddito di cittadinanza oggi finisce in tasca a una marea di persone che non ha voglia di lavorare, lo toglierei dalla sera alla mattina”. Così Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Genova, in un punto stampa a un gazebo della Lega per la raccolta firme sul referendum della giustizia. (Sid/ Dire) 18:14 17-09-21