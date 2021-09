Verona, un’auto si ribalta in località Novaia

Nella mattinata odierna, intorno a mezzogiorno, i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente stradale accaduto in località Novaia a Marano di Valpolicella. Un’autovettura con alla guida un ultrasettantenne, per cause ancora in corso di accertamento, si è capottata dopo aver urtato altre due vetture. I Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autopompa e 5 uomini, hanno lavorato per liberare e affidare alle cure dei sanitari sia l’autista che la passeggera, entrambi rimasti bloccati nell’abitacolo. Successivamente anche l’auto è stata messa in sicurezza. Sul posto anche elisoccorso e i Carabinieri per quanto di competenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75045