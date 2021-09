Marina di Gioiosa Jonica (RC), avvistata una cicogna bianca

Stamattina un esemplare di cicogna bianca è stata avvistata a Marina di Gioiosa Jonica, dove sembra sia ferma da ieri sera sul tetto di un palazzo.

Sono ben 96 le cicogne bianche nate quest’anno in Calabria, una specie assente dal nostro Paese dal XVI secolo, dalle 31 coppie censite dalla LIPU. I nuovi nati, 16 in più rispetto al 2020, si trovano in aree strategiche per la specie tra Cosenza e Crotone, per la precisione: 63 nella Piana di Sibari, 26 nella Valle del Crati, 4 nella valle del Neto, 3 nella Valle dell’Esaro.

A seguito della prima nidificazione di Cicogna bianca avvenuta spontaneamente nel 2002 nell’area del comune di Luzzi (CS), nel 2003 parte il progetto “Cicogna bianca Calabria” per iniziativa della sezione LIPU di Rende con l’obiettivo di favorirne il ritorno e la nidificazione nella nostra Regione. In collaborazione con Enel, che sin dall’inizio ha messo a disposizione uomini e mezzi, sono state installate 67 piattaforme artificiali in legno sui tralicci e sui pali elettrici della società, offrendo alle cicogne nidi artificiali successivamente monitorati e sorvegliati nel periodo di nidificazione, tra marzo e luglio, dai volontari Lipu. Inoltre, dal 2011 la sezione LIPU di Rende avvia, per la prima volta in Calabria, ed in Italia, un’altra sperimentazione sulla Cicogna bianca: attirare le cicogne in migrazione tramite sagome tridimensionali in materiale plastico, che mimano perfettamente le caratteristiche somatiche della specie. Le sagome vengono installate all’apice di tralicci elettrici e servono da richiamo per le coppie di cicogne che, durante la migrazione primaverile, attraversano il territorio calabrese, come si legge su lipurende.it.