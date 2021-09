Aereo che trasporta turisti polacchi effettua un atterraggio di emergenza in Etiopia a causa di un incendio

C’erano 167 persone sull’aereo quando è scoppiato un incendio nella coda dell’aereo. Successivamente, il pilota ha segnalato un malfunzionamento di uno dei motori

Un aereo della Enter Air in volo da Mombasa, in Kenya, a Varsavia, ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Addis Abeba, in Etiopia. La notizia è stata riportata da TVN24 sabato 18 settembre. Nessuna delle 167 persone a bordo è rimasta ferita. Come hanno detto i passeggeri dell’aereo, il fuoco è apparso nella coda anche prima del volo dal Kenya. Dopo aver spento l’incendio, è stato deciso che l’aereo poteva volare. Dopo un’ora di volo, il pilota ha segnalato un malfunzionamento di uno dei motori e la necessità di un atterraggio di emergenza. A sua volta, Enter Air ha confermato il fatto di un atterraggio di emergenza a causa di problemi con uno dei motori. La società ha sottolineato che l’atterraggio di emergenza è avvenuto secondo le procedure vigenti. La compagnia aerea ha anche assicurato che l’incendio nel bagagliaio dell’aereo non ha avuto nulla a che fare con l’incidente al motore dell’aereo durante il volo. Infine, il ministero degli Esteri polacco ha affermato che tutti i turisti polacchi ad Addis Abeba sono al sicuro sotto le attenzioni del console. I passeggeri sono riusciti a lasciare l’aeroporto e ora stanno aspettando un altro aereo che dovrebbe arrivare nella capitale dell’Etiopia sabato sera. Tutti salvi i passeggeri che difficilmente, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, dimenticheranno quanto accaduto a bordo.

c.s. – Giovanni D’Agata