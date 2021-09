Scuola. L’augurio di Antonio Marziale, già Garante: “Solo il sapere può affrancare le giovani generazioni dal degrado in cui il nostro territorio si trova”

Domani, Lunedì 20 Settembre, in Calabria inizia la scuola anche per i più piccoli. Non poteva mancare al riguardo il commento di Antonio Marziale, già Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Marziale si è detto preoccupato, dopo lo scorso anno scolastico disastroso per tutti gli studenti, soprattutto per i più piccoli, a causa della pandemia covid-19. Il suo auspicio è che questa volta il Governo si sia preparato a dovere per tutelare gli studenti e garantire loro il diritto allo studio in presenza. La DAD deve essere una rara eccezione adottabile solo durante le emergenze e temporalmente limitata. Le lezioni in presenza, la socialità ed il rapporto da costruire con gli insegnanti non possono essere sostituiti in toto dalle lezioni on line. In sostanza se il Governo ha fatto bene i “compiti” a Settembre, su trasporti e scuola, gli alunni non avranno problemi, altrimenti qualcuno dovrà assumersi le responsabilità di un altro anno scolastico molto difficile per le famiglie e gli studenti. “Solo il sapere può affrancare le giovani generazioni dal degrado in cui il nostro territorio si trova. Un degrado strutturale, inteso in ogni senso ma soprattutto sfuggire alla povertà educativa ed economica. Il sapere mette i giovani in condizione di fare il confronto tra ciò che è stato, ciò che è, e ciò che deve essere. Dalla scuola filtra veramente il futuro e filtra la speranza che può tramutarsi in concretezza. Quindi l’augurio va: ai ragazzi, ai docenti, a tutto il personale! Eroico se si considera che in Calabria va a frequentare scuole che per il 94% sono senza decreto di agibilità. Grazie alla loro professionalità, grazie dal profondo del cuore e buon anno scolastico a tutti!”. Questa la riflessione ed il seguente augurio indirizzato da Antonio Marziale, candidato con la lista di FdI per il rinnovo del Consiglio Regionale in Calabria, per l’inizio dell’attività scolastica.