A Trieste imponente manifestazione No Green Pass

Erano più di 5000 o più i partecipanti al corteo che ha sfilato lungo alcune vie di Trieste quest’oggi. Migliaia di persone che si sono radunate per protestare contro il Green Pass, il provvedimento del Governo Draghi che tanto fa discutere soprattutto e non solo tra i No Vax ma anche in coloro che il vaccino lo hanno fatto ma ritengono la certificazione verde una sorta di limitazione delle libertà altrui. Agli organi di informazione ed ai giornalisti in genere non sono state riservate belle parole soprattutto quando il corteo è arrivato nei pressi della sede RAI. La manifestazione di Trieste si è conclusa in Piazza Unità, alla Prefettura.

Fabrizio Pace