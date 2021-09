Alle 6.15 del 20 Settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sala incrocio con via Ruffio nel comune di Cesena per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. La squadra del locale distaccamento ha collaborato con il personale di Romagna Soccorso per soccorre i feriti e ha posto in sicurezza le autovetture. Sul posto presente una pattuglia della Polizia Provinciale per la viabilità.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75099