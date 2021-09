Covid. Figliuolo a Palermo, sit-in protesta contro green pass alla fiera

Esposto uno striscione contro la “Carta Verde”

(DIRE) Palermo, 20 Set. – Sit-in di protesta contro il Green pass davanti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove nel pomeriggio è attesa la visita del commissario per l’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo. Circa una quindicina i presenti davanti all’ingresso di piazza Generale Cascino: i manifestanti, che hanno esposto uno striscione con scritto “Lotta di popolo contro il green pass” sono guardati a vista dalla polizia che presidia uno degli ingressi della Fiera, in via Ammiraglio Rizzo. (Sac/Dire) 17:34 20-09-21