(DIRE) Roma, 20 Set. – Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (‘dl green pass 2′). A comunicarlo all’aula il ministro per i rapporti con il parlamento Federico D’Inca’. (Vid/ Dire) 16:11 20-09-21