Fisco. Salvini a Draghi: Nessun aumento IMU, tagliare bollette

Nel governo per vigilare, se vogliono si spostano Letta e Conte

(DIRE) Roma, 20 Set. – “Le battaglie della Lega” le facciamo “dentro al governo perche’ io l’Italia per due anni in mano a Pd e M5s non la lascio assolutamente. Se vogliono si spostano Letta e Conte noi stiamo li’ a vigilare. Pero’ ho chiesto e chiediamo al presidente Draghi parole chiare: non è pensabile aumentare l’Imu, la tassa sulla casa i negozi e i capannoni. La casa è già tartassata in Italia. Quindi non permetteremo nessun aumento della tassa sulla casa”. Lo dice Matteo Salvini, leader dela Lega, a Trieste. Di piu’, prosegue, “la metà del costo della bolletta della luce e del gas sono tasse. Quindi, tagliare una parte di queste tasse, a partire dall’Iva sulla luce e sul gas, è un dovere del governo perche’ le famiglie si devono rialzare dopo un anno e mezzo di covid”. (Vid/ Dire) 10:48 20-09-21