Green pass. Meloni: Unica nazione a chiedere lasciapassare per lavorare

(DIRE) Napoli 20 Set. – “Il Green pass come lo abbiamo adottato noi rappresenta un caso unico mondiale. Forse sono matta io ma qualcuno deve spiegarmi perché l’Italia è l’unica nazione al mondo a chiedere il Green pass, di fatto un lasciapassare governativo, per esercitare il diritto di lavorare”. La pensa così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, oggi a Napoli per una iniziativa elettorale. “Io vengo accusata di essere no vax per avere esattamente la stessa posizione che hanno tutte le democrazie occidentali: fare la campagna vaccinale informando i cittadini, accompagnandoli, aiutandoli e sostenendoli, farla efficacemente, con informazioni certe e non con l’obbligo di Green pass come obbligo vaccinale surrettizio. Credo che gli altri – osserva la deputata – abbiano una posizione sicuramente più seria e liberale di quella che sta usando il governo italiano per non assumersi la responsabilità, se vuole introdurre l’obbligo vaccinale, di farlo. Obbligo vaccinale di cui però, vale la pena ricordarlo, nessuna altra nazione parla. Non capisco né la posizione del governo né che venga trattato come un irresponsabile chi vorrebbe che l’Italia tenesse la stessa posizione, con la stessa serietà, delle altre grandi democrazie occidentali e non solo”. (Nac/Dire) 18:35 20-09-21