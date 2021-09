Sbarco di 74 migranti nella Locride. Tra loro 5 donne e 6 bimbi

Sono arrivati, alle prime ore dell’alba, nel porto di Roccella Ionica dopo un’operazione di salvataggio andata a buon fine grazie alla professionalità dei militari della Guardia di Finanza. I migranti erano a largo delle coste della Calabria in 74 su barca con i motori in avaria. Tra i migranti 5 donne e sei bambini. Dopo lo sbarco nel porto di Roccella Ionica sono stati sottoposti al tampone molecolare e poi sono stati “sistemati” nel centro di primo soccorso dello stesso piccolo centro. E’ arrivato a 29, nell’ultimo trimestre, il totale degli sbarchi di migranti in Calabria, di questi 25 solo a Roccella. (foto di repertorio)

