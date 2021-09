Vaccino. Figliuolo: Pronti a estendere terza dose ma decide scienza

(DIRE) Palermo, 20 Set. – “Le dosi di vaccino ci sono. Ho parlato con il ministro Speranza e con i presidenti di Regione, che sono pronti: appena il Cts ci darà il via libera partiremo con la terza dose per i residenti delle Rsa, gli over 80 e il personale sanitario”. A dirlo è stato il commissario nazionale per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Fogliuolo, a Palermo, al termine della visita all’Hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. “È una decisione – ha concluso Figliuolo – che prenderà la scienza, continueremo e se ci dicono che dobbiamo scendere a fasce di età inferiori lo faremo”. (Sac/Dire) 18:54 20-09-21