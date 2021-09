“Diamo protezione a chi ha sistema immunitario più debole”

(DIRE) Roma, 20 Set. – “Da oggi in tutta Italia si inizia a somministrare la dose aggiuntiva alle persone più fragili. È un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole. Ancora una volta grazie a tutto il personale sanitario”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una nota. (Fde/ Dire) 11:10 20-09-21