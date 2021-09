Altaroma alla Milano Fashion Week

Oltre 20 designer del vivaio romano dal white al vogue talents

Un incubatore di idee, designer, nuovi talenti che riconferma la sua mission e che posiziona la città di Roma come culla delle nuove generazioni del Fashion. Un lungo lavoro di scouting che la società romana da anni opera per supportare il Made in Italy, e che raccoglie i suoi frutti con la partecipazione di Altaroma all’interno della Milano Fashion Week, con oltre 20 designer della scuderia romana, impegnati tra il White, il Vogue Talents e gli appuntamenti della Settimana della Moda milanese.

Si conferma, infatti, la partnership tra Altaroma e White Milano, con otto designer selezionati dalla scuderia romana, Annagiulia Firenze, BGBL – Bouncing Bags, Casa Preti, CDC_Studio, Caterina Moro, Kinda 3D Swimwear, My Chalom, Zerobarracento, che saranno negli spazi di via Tortona dal 23 al 26 settembre, con le loro ultime collezioni. E tornano anche i designer di “Who is on Next?”, il progetto promosso da Altaroma e realizzato in collaborazione con Vogue Italia, che vedrà i finalisti dell’ultima edizione sulla piattaforma Vogue Talents (https://voguetalents.vogue.it/it). Sono Alessandro Vigilante, ATXV, CTRL+Z, Gentile Cantone, Italian Family, Kidsofbrokenfuture, Marcello Pipitone, Simon Cracker per la categoria ready-to-wear; e ID.Eight, Niccolò Pasqualetti, Piferi e Marco Trevisan per gli accessori.

«Altaroma, e con lei la Capitale, si è affermata quale incubatore e promotore di nuovi talenti – commenta Adriano Franchi, Direttore Generale di Altaroma – essendo a tutti gli effetti parte integrante di un sistema della moda Made in Italy insieme a Firenze e Milano. Fiducia, sinergie e sistema sono le parole chiave che accompagnano l’attuale ripresa – prosegue – e che garantiranno maggiore solidità ed efficacia alle azioni che il Governo sta programmando per sostenere il settore Moda».

Ed è proprio in un’ottica di condivisione che la collaborazione con Milano diventa sempre di più un’opportunità per i brand emergenti del vivaio romano di raggiungere nuovi player, rafforzando così la mission di Altaroma come sostenitori delle menti creative, artigiane e imprenditoriali del Made in Italy in tutto il mondo.