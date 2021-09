(DIRE) Roma, 21 Set. – “Il governo chiede quattro voti di fiducia in 48 ore su temi sensibili come la giustizia penale e civile e il green pass. Parlamento mortificato, l’opposizione non può dire la sua: una deriva davvero preoccupante per la nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni, a Roma per un’iniziativa elettorale. (Anb/ Dire) 18:45 21-09-21