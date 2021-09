Libia. Il Parlamento ha ritirato la fiducia al governo di Dbeibah

(DIRE) Roma, 21 Set. – La Camera dei rappresentanti libica (Hor) ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo di unità nazionale del primo ministro ad interim Abdel Hamid Dbeibah. Lo ha confermato su Facebook il portavoce del Parlamento con sede a Tobruk, Abdullah Bliheg, dichiarando che 89 deputati su 113 presenti in aula hanno votato per ritirare l’appoggio all’esecutivo. “Il governo- ha aggiunto il portavoce- prosegue le sue attività ordinarie”. Le elezioni nel Paese sono programmate per il 24 dicembre. La decisione è arrivata dopo due settimane dall’approvazione di una controversa legge elettorale che, secondo alcuni, sarebbe favorevole al generale Khalifa Haftar. Ieri, il ministro per l’Europa e gli Affari esteri francese Jean-Yves Le Drian ha confermato che la Francia ospiterà una conferenza internazionale sulla Libia il 12 novembre. (Est/Dire) 15:22 21-09-21