Macerata, auto sbatte contro un’inferriata e poi si ribalta

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima di mezzogiorno in Contrada Duomo, nel comune di Recanati. Il conducente di un’autovettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato a sbattere contro un’inferriata ribaltandosi. La squadra di Macerata, intervenuta con un’autobotte, ha estratto gli occupanti dall’auto e li ha poi affidati ai Sanitari del 118 per il successivo trasporto al Pronto Soccorso.

comunicato stampa -fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=75123