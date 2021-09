Grandi navi. Venezia, al via studio fattibilità terminal canale nord

(DIRE) Venezia, 22 Set. – Nei prossimi giorni il commissario straordinario per il porto di Venezia Fulvio Lino Di Blasio avvierà uno studio di fattibilità tecnico-economica per il terminal per le navi da crociera sulla sponda nord del canale nord. Nello specifico, l’analisi valuterà “le alternative progettuali, le opere di bonifica necessarie, gli interventi sulle banchine, i sottoservizi e gli impianti, le opere funzionali alla sicurezza della navigazione”. Lo anticipa Di Blasio, oggi in audizione in commissione del Consiglio comunale di Venezia. Nel frattempo l’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale, di cui Di Blasio è presidente, ha commissinato ad una Ati guidata dal gruppo Dhi “per uno studio idrodinamico con modelli di navigazione e modelli idrodinamici per valutare l’impatto” delle varie possibilità. L’obiettivo generale, spiega poi Di Blasio, è “rendere compatibile l’operatività del Mose con la navigazione e con il porto”, anche per “rappresentare ad ottobre le esigenze a ministero, con proposte, budget e tempistiche”. (Fat/ Dire) 11:20 22-09-21