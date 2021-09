Inclusione scolastica, Adda: lode all’Istituto Comprensivo di Bovalino

Non è una novità per noi della Associazione Adda l’attività inclusiva che si svolge nell’Istituto Comprensivo di Bovalino diretto dalla Dott.ssa Rosalba Zurzolo. Con l’avvento della Dott.ssa Zurzolo sono cessati gli atti di discriminazione nei confronti degli alunni disabili. Lo stesso Istituto ospita il primo “Punto Blu Autismo della Calabria”, la Dirigente ha lavorato tanto su formazione e accoglimento e i risultati si vedono se lo stesso Istituto ha avuto un importante riconoscimento dal Ministro Bianchi all’apertura dell’anno scolastico svoltosi a Vibo Valentia, alla presenza delle massime Autorità dello Stato. Queste sono le notizie che vorremmo propagandare e non la mancanza di AEC, la bolgia della nomina di Insegnanti di Sostegno non qualificati, le mancanze strutturali, l’assenza di palestre, aule ecc ecc. Alla dirigente Zurzolo vanno i nostri Complimenti e l’augurio di raggiungere sempre più prestigiose mete.

Vito Crea, Presidente Associazione Adda